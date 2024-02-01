Mısır'da Mikerinos Piramidi granitle kaplanacak

Mısır'daki 4500 yıllık Mikerinos Piramidi'nin, restorasyon çalışmaları kapsamında granit taşları ile kaplanması planlanıyor.

Mısır'daki Giza piramitlerinin en küçüğü olan Mikerinos Piramidi'nin en az üç yıl sürecek restorasyon çalışmaları kapsamında granit taşlarla kaplanması planlanıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre 4500 yıllık piramidin restorasyon projesi, Japonya tarafından finanse ediliyor ve destekleniyor.

Hükümet en az 3 yıl sürecek restorasyonun arkasında dururken, birçok uzman projeye tepki gösteriyor. Sosyal medyada da piramit restorasyonuna eleştiriler yöneltiliyor.

Eleştiriler üzerine Mısır'da hükümet, projeyi gözden geçirmeleri için uzmanlardan oluşan bir komisyonu görevlendirdi.

"ARKEOLOGLARA DANIŞMADAN NASIL PİRAMİT KAPLANABİLİR?"

Kahire'deki Misr Üniversitesi'nden akademisyen İbrahem Badr, X üzerinden paylaştığı mesajında, projeyi "felaket" olarak tanımladı ve şunları söyledi:

"Restorasyon için uygulanan evrensel kuralları okumaları gerekiyor. Özellikle de Mısır'daki tarihi yapılarla ilgili olanları."

Badr, Mısırlı yetkilileri, "Restorasyon konusundaki uzmanlara ve arkeologlara danışmadan alınan bir kararla nasıl piramit kaplanabilir?" ifadeleri ile eleştirdi.

Kahire Amerikan Üniversitesi'nden araştırmacı Salima İkram ise Facebook'taki mesajında, restorasyon "çok iyi bir fikir olarak görünse bile", bugün iyi bir fikir olduğu düşünülen projelerin genelde 10 yıl sonra eleştirildiğini dile getirdi.

Menkaure Piramidi olarak da bilinen Mikerinos Piramidi, 62 metre yüksekliğinde. Giza piramitleri arasında en küçük yapı.

Piramidin M.Ö. 2510 yılında tamamlandığı tahmin ediliyor.