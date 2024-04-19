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Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye’ye gelecek

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry yarın Türkiye'ye gelecek. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin- İsrail konusu ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Güncel
  • 19.04.2024 11:30
  • Giriş: 19.04.2024 11:30
  • Güncelleme: 19.04.2024 11:36
Kaynak: İHA
Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye’ye gelecek
Fotoğraf: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’un 20 Nisan’da Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry 20 Nisan’da Türkiye’ye gelecek.

Ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. 

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