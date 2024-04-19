Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye’ye gelecek
Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry yarın Türkiye'ye gelecek. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin- İsrail konusu ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’un 20 Nisan’da Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.
Bakanlık tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry 20 Nisan’da Türkiye’ye gelecek.
Ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.