Mısır, Firavun 2. Ramses'in çalınan 3 bin 400 yıllık heykelini geri aldı

2013 yılında Londra'da bir sergide satışa sunulduğu ortaya çıkan Firavun 2. Ramses'in başını tasvir eden 3 bin 400 yıllık bir heykelin Mısır'a döndüğü açıklandı.

Mısır Eski Eserler Bakanlığı otuz yıldan uzun süre önce çalınarak ülke dışına kaçırılan Firavun 2. Ramses'in başını tasvir eden 3 bin 400 yıllık bir heykelin Mısır'a döndüğünü duyurdu.

Euronews’te yer alan habere göre Bakanlık yetkilisi kesin tarih bilinmemekle birlikte eserin 1980'lerin sonunda ya da 1990'ların başında Güney Mısır'daki Abidos antik kentinde bulunan Ramses II tapınağından çalındığının tahmin edildiğini bildirdi.

Mısırlı yetkililer eseri 2013 yılında Londra'da bir sergide satışa sunulduğunda fark etti. Mısır, heykelin hak sahipliğini tespit etmek için İsviçreli yetkililerle işbirliği yaptı.

İsviçre heykeli geçen yıl Bern'deki Mısır Büyükelçiliğine teslim etti, ancak Mısır eseri ancak yakın zamanda ülkesine getirebildi. Eski eserler bakanlığına göre, heykel İsviçre'ye ulaşmadan önce birkaç ülkeye daha taşındı.

RESTORE EDİLECEK

Çalınan başın Firavun 2. Ramses'i bir dizi Mısır tanrısıyla birlikte otururken tasvir eden bir grup heykelin parçası olduğu belirtildi.

Heykel şu anda Kahire'deki Mısır Müzesinde bulunuyor ancak sergilenmiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada eserin restore edileceği ifade edildi.

Antik Mısır'ın en güçlü firavunlarından biri olan ve Büyük Ramses olarak da bilinen Ramses II, Mısır'ın On Dokuzuncu Hanedanlığının üçüncü firavunu olarak Milattan Önce 1279'dan 1213'e kadar hüküm sürmüştü.