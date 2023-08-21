Mısır üreticisi fiyat bekliyor

TMO'nun mısır alım fiyatlarının açıklanması için çağrı yapan TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Artan girdi fiyatları ile sıkıntılı bir sezon geçiren üreticilerimizin zarar etmemesi için TMO piyasada gerileyen mısır fiyatlarını dikkate almalı" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mısır üreticilerinin artan girdi fiyatlarından etkilendiğini belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır üretim maliyetlerini ve üreticilerimizin geçimini dikkate alan fiyatını açıklamalıdır" ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, mısır hasadının gelecek günlerde yoğunlaşacak olmasına rağmen fiyatların geçen yılın gerisinde seyrettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır fiyatı geçtiğimiz yıl TMO tarafından 23 Ağustos 2022'de ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklanmıştı. Bugünlerde ise mısır fiyatları ton başına 5 bin lira ile 5 bin 500 lira arasında seyrediyor. Bu yıl ki üretim maliyetlerinin ve geçen yıl alım fiyatlarının gerisinde olan mısır fiyatları üreticilerimizi endişelendiriyor. Üreticilerimiz, önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak hasatla birlikte fiyatların daha da gerilemesinden korkuyor."

"KÜÇÜK ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜ BEKLETME İMKANI YOK"

Mısır satışında sorun olabileceğinin düşünüldüğüne işaret eden Bayraktar, özellikle küçük çiftçilerin ürünü bekletme imkanının olmadığını vurguladı.

Mısır üretiminin bu sezon "rekor" seviyede olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üretimin artması sevindirici olmakla birlikte, artan üretimin bin bir emekle üretim yapan çiftçilerimizin refahına da yansıması önemlidir. Bu anlamda yıl içerisinde ihtiyaç duyulan mısır ithalatla tamamlanırken, yeni sezonda üreticinin de gelirinin korunması en başta planlanmalıdır. Artan girdi fiyatları ile sıkıntılı bir sezon geçiren üreticilerimizin zarar etmemesi için TMO piyasada gerileyen fiyatları dikkate almalı, mısır üretim maliyetlerini ve üreticilerimizin geçimini dikkate alan fiyatını açıklamalıdır. Üreticilerimize, ürününü pazarlamada sorun yaşamayacaklarına yönelik açıklamalar yapmalı ve endişeleri gidermelidir."

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE MISIR ÜRETİMİ ARTIYOR

Bayraktar, dünyada toplam mısır üretiminin 2023-2024 sezonunda yüzde 6,4 artmasının beklendiğini ifade ederek, küresel mısır fiyatlarının son bir yılda yüzde 30 gerilediğini bildirdi.

Nisan ayı sonuna kadar mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfır olarak uygulanmasıyla 4 ayda fazla miktarda ithalat yapıldığına işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl bahar yağışları ülkemiz genelinde mısır üretimi için faydalı oldu. Ancak ilerleyen yaz aylarında normallerin üzerinde artan hava sıcaklıkları verimi olumsuz etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu 1. tahmin sonuçlarına göre mısırda bu yıl, geçtiğimiz yıl gerçekleşen 8 milyon 500 bin ton üretim bekleniyor. Son yıllarda ekim alanlarındaki artışın yanında verim miktarlarındaki artış mısır üretiminin önemli düzeyde artmasına neden oldu. Son 5 yılda mısır üretimi yüzde 49 arttı."

Bayraktar, yükselen üretim ile tüketimin de arttığını belirterek, mısırda ithalatın ihtiyaç kadar yapılması gerektiğine dikkati çekti.