Mısır üreticisi yeni fiyat bekliyor

Mısır üretiminin sürdürülebilirliği için fiyatın yeniden belirlenmesi gerektiğini savunan CHP’li Sarıbal, “İthalata ton başına 305 dolar verildi. Bugünkü kurla 8 bin 250 TL. Yerli üretime biçilen değer ise 6 bin liradır” diyerek tepki gösterdi.

BirGün/Ankara

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), ton başına 6 bin lira olarak açıkladığı mısır alım fiyatlarına tepkiler devam ediyor. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yükselen enflasyona karşın mısır fiyatlarının yüzde 5,3 artırılmasına tepki gösterdi. Üreticisinin şokta olduğunu kaydeden Sarıbal, mısır üretiminin önemine değindi.

Mısırın başta yem, nişasta ve nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimi başta olmak üzere çok geniş kullanım alanına sahip olduğunu kaydeden Sarıbal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde mısırın yüzde 83’ü yem sanayiinde kullanılıyor. Son 5 yılda yaklaşık yüzde 50 artan mısır üretimi 2022 yılı itibariyle 8,5 milyon tondur. TÜİK 2023 yılında da üretimin 8,5 milyon ton olarak gerçekleşeceğini tahmin etmiştir. Üretimde yüzde 24’lük payla Konya ilk sırada gelmekte; bu ili Adana, Şanlıurfa, Mardin, Karaman izlemektedir. Üretimin yaklaşık yüzde 57’si bu 5 ilde yapılmaktadır.”

ÜRETİCİ FİYATTA ARTIŞ BEKLİYOR

TÜFE'deki artış 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,5 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Sarıbal, üreticilerin yeniden fiyat belirlenmesini beklediğini belirtti:

“TMO’nun açıkladığı fiyat zaten ton başına 6 bin liranın üzerinde olan üretim maliyetinin gerisindedir. Öte yandan 2023 yılının ilk 6 ayında mısır ithalat fiyatı ton başına 305 dolar civarındadır. Bugünkü dolar kuru ile 8 bin 250 TL’nin üzerindedir. Yerli üretime biçilen değer ise 6 bin liradır. Üretiminin sürdürülebilirliği için bu fiyatın mısır üreticisinin gelirini koruyacak biçimde acilen revize edilmesi gerekmektedir. Üreticiler fiyatın ton başına 7 bin 500 liranın üzerine çekilmesini beklemektedirler.”

Sarıbal, mısır üretiminin sürdürülebilirliği için çiftçi temsilcileri tarafından da dile getirilen önerileri sıraladı:

>> TMO, çiftçinin zarar etmemesi için üretim maliyetini dikkate alınarak mısır alım fiyatını acilen revize etmelidir.

>> Buğday ve arpa alımlarında olduğu gibi mısırda da ilave üretim primi uygulamasına geçilmelidir.

>> Halen kg başına 3 kuruş olan fark ödeme desteği artırılmalıdır.

>> Yapılan zamlar göz önünde bulundurularak mazot ve gübre destekleri yeniden belirlenmelidir.

>> Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında mısır ithalatını durdurulmalı, talepler dünya fiyatıyla yurt içinden sağlanmalıdır.

>> Mısırdan üretilen yem hammaddeleri olan DDGS ve mısır kepeğinde yüzde 18 KDV oranı sıfırlanmalıdır.

>> Rekoltenin gıda güvencesini tehlikeye sokacak seviyeye düştüğü durumlar hariç, mısır ithalatında gümrük vergisi sıfırlanmamalı; yerli üretim korunmalıdır.