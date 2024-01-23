MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak'a ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın, resmî ziyarette bulunduğu Irak'ta Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a ziyarette bulundu. Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü.

Görüşmelerde 'PKK ve IŞİD ile mücadele' konusunda atılabilecek ortak adımların ele alındığı aktarıldı.

Görüşmelerde İsrail'in Gazze işgalinin gündeme geldiği de belirtildi.