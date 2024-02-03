MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi.

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AA

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da görüştü. Toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü. Ayrıca Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.