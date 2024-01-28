MİT Başkanı Kalın, KDP Başkanı Barzani ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Erbil temasları çerçevesinde KDP Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Erbil temasları çerçevesinde KDP Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

MİT Başkanı Kalın, Erbil temasları çerçevesinde KDP Başkanı Mesut Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüşmeler gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler ve PKK ile mücadele konuları ele alındı.