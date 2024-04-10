MİT, çocuklara ‘ajanlık’ aşılıyor

Mansur YAMAN

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği yarışmaya tepkiler sürüyor. 5 ila 14 yaş grubu arasındaki çocukların hedef alındığı yarışmada, çocuklardan “güvenlik”, “istihbarat” ve “gizli ajan” kavramlarını içeren mektup yazması veya resim çizmesi istendi. MİT tarafından yapılan açıklamada, yarışmada seçilen resim veya mektupların internet sitesinde yayınlanacağını bildirildi.

İlkokul çağındaki çocuklara “ajanlık”, “istihbarat”, “güvenlik” gibi kavramların aşılanmasının zihinlerinde ‘güvenlik’ algısını zedeleyeceğine değinen Uzman Psikolog Alper Sert, uygulamanın 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için ciddi bir tehdit olduğunu belirtti. Sert, “İlkokul döneminde çocuklar mantıklı, sağlıklı muhakemeler yapamaz. Çocuklara ergenlik ve yetişkinlik döneminde anlatılması gereken kavramları anlatmak, çocuklarda çok ciddi kaygı, korku semptomlarına sebep olabilir” dedi. Sert şunları söyledi: “Çocukların güvende hissetme ihtiyacı daha önemli bir durumdur. MİT’in aşılamak istediği kavramlarla çocuklar erken yaşta tanışmamalıdır.”

Öte yandan Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın pedagojik açıdan yanlış olduğu ve çocuklarda psikolojik yönden olumsuz etkiler bırakabileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "MİT böyle bir etkinlik düzenleyeceğini Milli Eğitim Bakanlığı’na sormuş mudur? Sormamışsa bu bir sorundur. MEB izin vermişse daha büyük bir sorundur. MİT gibi kurumların kendi görev alanlarının dışına çıkarak çocuklara yönelik faaliyetlerde bulunması kabul edilemeyeceği gibi bu durum pedegojik açıdan asla doğru değildir.”