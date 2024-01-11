MİT etkinliğinde ‘fotoğraf’ krizi: Erdoğan önce açık paylaştı, sonra sildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medya hesaplarından MİT'in kuruluş yıldönümü etkinliğine katılanların fotoğrafı paylaşıldı. Erdoğan’ın kişisel hesabındaki fotoğraflar bir süre sonra kaldırıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, beraberinde bakanlar ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri’ne katıldı.

Gerçek Gündem'in haberine göre MİT'in Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğin ardından fotoğraf krizi yaşandı.

Erdoğan'ın etkinlikte yaptığı konuşma sırasında salonda çekilen fotoğraflar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fotoğraflarda aralarında üst düzey MİT mensuplarının da olması muhtemel katılımcıların yüzleri görülürken; bir süre sonra paylaşımda düzenleme yapılarak bu fotoğraflar kaldırıldı.

Benzer fotoğraflar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşım

Erdoğan'ın paylaşımının düzenlenmiş hali ise şöyle:

Millî İstihbarat Teşkilatımızın değerli mensuplarıyla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duydum.



97 yıllık tarihiyle asırlık bir çınara dönüşen teşkilatımızın inşallah bizleri her alanda gururlandırmaya devam edeceğine inanıyorum. 🇹🇷… pic.twitter.com/WC38XvvPPw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 10, 2024

***

GAZETECİLER TUTUKLANMIŞTI



MİT Kanunu'nun 27 Maddesi'ne göre, MİT'te görev yapan kişileri ifşa etmenin cezası iki yıldan sekiz yıla kadar hapis.

5 Mart 2020'de Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin yaptıkları haber nedeniyle Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç tutuklanmış; OdaTV internet sitesine erişimin engellenmesi kararı verilmişti. O dönem OdaTV'nin genel yayın yönetmeni olan Barış Pehlivan da aynı gerekçeyle 6 Mart’ta tutuklanmıştı.