MİT TIR'ları davası: Berberoğlu hakkındaki yargılama durduruldu

Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında milletvekili seçilmesi gerekçesiyle yasama dokunulmazlığı kaldırıncaya kadar yargılamanın durmasına karar verildi.

MİT TIR'ları davasında CHP Milletvekili Enes Berberoğlu hakkında yargılamanın durdurulmasına karar verildi.

Mahkeme, karar kesinleştiğinde Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesine de hükmetti.

ERDEM GÜL'ÜN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verdi. Erdem Gül'ün yargılaması ayrı devam edecek.



Dava, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Erdem Gül katılırken, Enis Berberoğlu ise katılmadı. Berberoğlu'nu avukatları temsil etti.

MİT TIR'LARI DAVASI

29 Mayıs 2015’te 'İşte Erdoğan’ın yok dediği silahlar' manşetiyle yayınlanan MİT TIR’ları haberi hakkında 'devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme', 'siyasi ve askeri casusluk', 'gizli kalması gereken bilgileri açıklama', 'terör örgütünün propagandasını yapma' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Can Dündar ve Erdem Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım 2015 tarihinde tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama gerekçesi olarak 'silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme', 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askerî casusluk amacıyla temin etme' ve 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama' suçlarını gösterdi.

Dava kapsamında, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri açıklamak" gerekçesiyle Dündar'a 7, Gül'e 6 Yıl hapis cezası verildi. Cezalarda indirime gidilerek Dündar 5 yıl 10 ay, Gül de 5 yıl hapse çarptırıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verdiği cezayı bozdu. Erdem Gül için "İspat edilemeyen suçtan beraatine karar verilmesi gerekir" diyen Yargıtay Can Dündar için cezasının artırılması gerektiğinine karar verdi.