MİT tırları davasında yeniden yargılanan 5 kişiye hapis cezası

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle yargılanan Ömer Arık'a 15 yıl, Mehmet Cevher ve Süleyman Gürbüz'e 3 yıl 6'şar ay, Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan'a ise 10 yıl 15'er ay hapis cezası verildi.

MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında verilen mahkumiyet kararının bozulması üzerine yeniden yargılanan 5 kişiye 10 yıl 15 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski jandarma kurmay albay sanık Ömer Arık ile diğer sanıklar Hasan Bektaş, Mustafa İlhan, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanık Ömer Arık'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan, Süleyman Gürbüz ve Mehmet Cevher Koyuncu'nun "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ sanığı Mustafa İlhan'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından, Hasan Bektaş'ın ise "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Ömer Arık mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Yargılama aşamalarında yapmış olduğum yazılı ve sözlü savunmalarımı tekrar ederim. Ben aşamalarda samimi şekilde tüm bildiklerimi anlattım. Benim sağlık sorunlarım vardır. Üzerime atılı suçun maddi unsuru oluşmamıştır. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını öne sürerek tahliye ve beraat istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Arık'ı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan 15 yıl, sanıklar Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6'şar ay, Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan'ı ise 10 yıl 15'er ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Ocak 2014'te ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde 19 Ocak 2014 tarihinde MİT'e ait araçların durdurularak, arama yapılması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Tırların durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve 2020'de karara bağlanan davada, 50 sanıktan 27'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Firari sanıklar ve başka mahkemede aynı suçtan yargılanıp ceza alan sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince de Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ mensubu "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un da bulunduğu 3'ü diğer suçlardan tutuklu, 9'u firari 18 sanık hakkında iddianame hazırlanmış, mahkeme yetkisizlik kararıyla dosyayı Adana Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Mahkeme heyeti, yargılamanın ilk celsesinde 9 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermişti. Geçen yıl 9 Aralık'taki karar duruşmasında, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Nurettin Oruç 18 yıl, sanık Halil Alp 16 yıl 6 ay, sanık Abdurrahman Özdemir 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Berkant Aydın'ı 10 yıl 6 ay, Hasan Ülker ve Arif Danacı'yı da ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etmişti. Sanık Kaan Kürşat Karaahmetoğlu'nun ise üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine, sanıklar Soner Yıldırım ve Yasin Yalçınkaya hakkında ise "mükerrer yargılama" olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişti. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Berkant Aydın hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına da hükmetmişti.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ekim 2020'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, 12 Mart 2022'de Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince tamamlanmıştı. Ceza Dairesince yargılanan 27 sanığa ilk derece mahkemece verilen hapis cezaları hukuka uygun bulunmuştu. Temyiz incelemesi için dava dosyası Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilmişti.

27 sanıktan 22'sine ilk derece mahkeme tarafından verilen hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ömer Arık ile 15'er yıl hapis cezası verilen Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan ile 18'er yıl hapse mahkum edilen Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün cezaları, "suç vasfında düşülen yanılgı" nedeniyle bozulmuştu.

MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında da dava açılmıştı.