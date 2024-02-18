MKE Ankaragücü: 0 - Galatasaray: 3

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri yendi.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri yendi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, MKE Ankaragücü'nün sahasında çok ateşli taraftar önünde oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zor bir deplasman bekliyorduk. Uzun süre sonra ilk seyircili maçlarıydı. Maça iyi başlamak önemliydi. Rakibimiz taraftarıyla coşkuyu oluşturmadan skoru bulmalıydık. İlk 15 dakikada bunu başardık. Erken goller bizi yukarı, rakibimizi aşağıya çekti. Oyunun genelinde üstün olan taraftık. İstediğimiz 3 puanı aldık. Sakatlık olmayan güzel bir maç oldu. Saha zemininde de 10 gün önceyle büyük fark oluşmuş. Burada iyi bir bakım çalışması yapıldı. Oyuncu sağlığını etkileyecek bir zemin olmadı. Bu bakımı yapanlara teşekkür ediyorum."