MLS beyaza büründü: 4. dakikada durdurulan maç, bir saat sonra başladı
MLS'te Real Salt Lake ve Los Angeles FC'nin karşı karşıya geldiği maçta kar fırtınası nedeniyle 3 saatlik gecikme yaşandı. Real Salt Lake, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABM) Futbol Ligi'nde (MLS) Real Salt Lake ve Los Angeles FC karşı karşıya geldiği karşılaşma kara yağışı sebebiyle 2 saat geç başladı.
NTV Spor'da yer alan habere göre yoğun kar yağışının etkili olduğu maçın 4. dakikasında yıldırım nedeniyle maç durduruldu.
1 saatlik aranın ardından maç yeniden başladı.
Real Salt Lake, maçı 3-0 kazanırken bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
Ev sahibi ekibin gollerini Andres Gomez (2) ve Cristian Arango kaydetti.
Batı Konferansı'nda yer alan iki ekipten Real Salt Lake'in 4, Los Angeles FC'nin ise 3 puanı bulunuyor.