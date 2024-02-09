MNG Kargo Cumartesi açık mı? MNG Kargo hafta sonu çalışıyor mu? MNG Kargo çalışma saatleri

MNG Kargo ile kargo gönderimi ya da alımı yapan yurttaşlar MNG Kargo Cumartesi açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Kargo işlemlerini hafta sonu yapacak olan yurttaşlar ise MNG Kargo hafta sonu çalışıyor mu araştırmasını yaparak MNG Kargo çalışma saatlerini araştırıyorlar. Peki, MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG Kargo hafta sonu çalışıyor mu? İşte MNG Kargo çalışma saatleri!

MNG Kargo Cumartesi açık mı sorusunu araştırıyor. MNG Kargo üzerinden hafta sonu kargo işlemi yapmak isteyen yurttaşlar MNG Kargo hafta sonu çalışıyor mu araştırmasını yapıyor. Peki, hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 arasında gönderi alımı ve dağıtımı yapan MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG Kargo hafta sonu çalışıyor mu? İşte MNG Kargo çalışma saatleri!

MNG kargo Cumartesi açık mı?

Hafta içi 08.30 ile 18.00 arasında açık olan MNG Kargo şubeleri Cumartesi günü de çalışmaktadır. MNG Kargo şubeleri Cumartesi günleri saat 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir.

MNG Kargo hafta sonu çalışıyor mu?

MNG Kargo hafta sonu Pazar günleri hariç çalışmaktadır. Hafta sonu sadece Cumartesi günleri açık olan şubeler saat 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir.

MNG Kargo çalışma saatleri

MNG Kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Pazar günü kapalı olan şubeler Cumartesi günü 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir.