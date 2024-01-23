Modi seçilmek için ülkesini yakacak!

Sağ, popülist politikalarıyla bilinen Hint lider, yaklaşan seçim öncesi milliyetçiliğe oynamaya başladı. Modi, seçim vaatlerinden olan caminin yerine yapılan tapınağı açtı. Ülkede bir din çatışmasından endişe ediliyor.

Dış Haberler

Nisan ayında seçime gidecek olan dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da Başbakan Nerandra Modi, üçüncü defa seçilmek için her yola başvuruyor. Hindu milliyetçisi otoriter lider tarihi Babür Camisi'nin (Babri Masjid) yerine inşa edilen tapınağın açılışını büyük bir şov eşliğinde gerçekleştirdi.

Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) de lideri olan Modi, seçim öncesi caminin tapınağa çevrileceğine dair taraftarlarına söz vermişti. Ayodhya kentinde 1992'de Hindular tarafından yıkılan caminin yerine Hindu tanrısı Ram için inşa edilen tapınağın temelini Ağustos 2020'de atan Modi, açılış törenindeki ayini de bizzat yönetti.

TEHLİKELİ ŞOV

Milyonlarca Hint töreni televizyondan izlerken haber kanalları dini etkinliği kesintisiz olarak yayınladı. Törende yaklaşık 7 bin 500 davetli hazır bulundu. "Ram Janmabhoomi Mandir" adı verilen tapınağını açmanın herkesi duygulandıracağını söyleyen Modi, bu ulvi programın bir parçası olmanın kendisi için çok büyük bir zevk olduğunu belirtti. Tapınağın açılışına katılan Modi'nin memleketi Gujarat'tan Mewaram Prajapati isimli bir Hintli "Bu, bütün Hindular için çok gurur verici bir an. Şimdi tanrımız nihayet sarayına yerleşebilir" ifadelerini kullandı.

Hint lider, altın süslemelerle bezenmiş ve elinde altın bir yay ve ok tutan tanrı heykelinin önüne bir lotus çiçeği yerleştirirken inşası 217 milyon dolara mal olan üç katlı tapınak için Ram’ın 130 santimetre boyunda bir heykeli de yapıldı.

DİN ÇATIŞMASI KORKUSU

Modi’nin bu tapınağı siyasi çıkarları için kullandığını savunan muhalefetin büyük kısmı ise törene katılmadı. Muhalefet partileri 1.4 milyarlık Hindistan nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan Hinduların böylece Modi hükümetine oy atmasının hedeflendiğini ileri sürdü.

Açılış Hindular ile Müslümanlar arasında yeni bir gerilimin ortaya çıkmasına neden oldu. Gerilim ve çatışmaların tırmanma riskine karşı kentte ve ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Tapınağın halkın ziyaretine bugün açılacağı ifade edilirken, yeni çatışmaların yaşanmasından endişe ediliyor.

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NE OLMUŞTU?

Hint milliyetçilerinin 32 yıl önce, 16'ıncı yüzyılda Babürler tarafından inşa edilen Babür Camii'ni yıkması üzerine başlayan protestolarda 2 bin kişi hayatını kaybetmişti. Hinduların tanrı Ram’ın doğduğuna ve cami inşa edilmeden önce yerinde bir tapınak bulunduğuna inandığı noktada Ram için tapınak yapılması o zamandan bu yana Hindu milliyetçileri tarafından vaat ediliyordu. Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ile Hindular arasında süren davayı 9 Kasım 2019'da sonuçlandırarak Hindular lehine karar vermişti.