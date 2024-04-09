Moğollar’a saygı bu kez Yasak Helva’dan

Kültür Sanat Servisi

Moğollar’a Saygı albümünün yeni parçasını Yasak Helva, “Bu Nasıl Dünya” adlı enstrümantal şarkıyla dinleyiciyle buluşturdu. Aynı eser Moğollar’ın Hitit Sun / Düm Tek albümünde “Magic Moon / Sihirli Ay” ismiyle de yer almıştı.

Bu Nasıl Dünya’nın güçlü melodisine 70’lerde Cem Karaca, 90’larda ise Haluk Levent kayıtsız kalamayarak söz yazıyor ve yayınlıyor. Yasak Helva, Bu Nasıl Dünya’ya, tam olarak dünyanın bugünkü hali gibi "yüksek voltajlı" bir yorum getiriyor.

Düzenlemede elektrik cümbüş, davul ve bas gitar kullanan grup, parçanın orijinal versiyonundaki tüm enstrümanların görevlerini bu 3 enstrümana dağıtıyor. Bu yorumla Cahit Berkay’ın, etkisini hiçbir zaman kaybetmeyen iç yakan bestesi, "gürültülü bir serzeniş" haline bürünüyor.