Mola seçimden sonra bitecek

Enflasyonun beklentileri aşması TCMB’nin seçimlerden sonra faiz yükseltmeye devam edeceğine yönelik tahminleri artırdı. ABD’li yatırım bankası JPMorgan, nisan ayı toplantısında 500 baz puan faiz artışı bekliyor.

BirGün / ANKARA

Şubat ayında enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi seçim sonrasına ilişkin faiz beklentisini artırdı. TCMB, Şubat ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesinde gıda ve hizmet grubundaki artışa dikkat çekti.

Üç ABD bankasından TCMB'nin faiz politikasına dair yeni tahminler geldi. Goldman Sachs, TCMB'nin faizi yükseltmesi riskinin arttığını savundu.

"Beklenenden yüksek enflasyon ve Aralık sonundan bu yana devam eden sermaye çıkışları göz önüne alındığında, bugünkü rakamlar TCMB'nin faizleri daha da artırma riskini artırmaktadır" ifadelerini kullanan Goldman Sachs, ancak TCMB'nin politikayı daha da sıkılaştırmayı düşünmeden önce, seçim sonrası sermaye akışlarının normalleşip normalleşmeyeceğini ve mart ayından itibaren daha iyi ödemeler dengesi mevsimselliğini görmek isteyeceğini düşündüklerini de vurguladı.

FAİZ % 50’YE ÇIKABİLİR

Şubat ayındaki yüksek enflasyon rakamının mekanik olarak 2024 yılsonu enflasyon tahminlerini yıllık yüzde 30'dan yıllık yüzde 33'e yükselttiğini de belirten Goldman Sachs açıklamasında "Ancak buna rağmen, Türkiye enflasyonuna ilişkin yapıcı görüşlerimizi koruyoruz" denildi. ABD’li yatırım bankası JPMorgan, tüketici enflasyonunun şubatta beklentileri aşmasının ardından TCMB nisanda politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 50’ye çıkarmasının beklendiğini açıkladı. JPMorgan yayımladığı araştırma notunda, “Manşet enflasyon şubat ayında aylık yüzde 4,5 ile bizim beklentimiz olan yüzde 4,2’nin ve piyasa beklentisi olan yüzde 3,8’in çok üzerinde gerçekleşti” dedi.

JPMorgan, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 45’te tuttu, fakat TCMB’nin kasım ve aralık aylarında faizi indirebileceğini belirtti. JPMorgan, daha önce TCMB’nin politika faizini yüzde 45’e yükselttiği faiz artışıyla faiz artışı döngüsünü sonlandıracağını öngörüyordu.

Değerlendirme yayımlanan bir diğer ABD bankası Citi, “TCMB’nin duruşunu yılın ikinci yarısında veya daha önce gözden geçirmesine yol açabilecek bir senaryoyu tamamen göz ardı edemeyiz” dedi.

İleriye bakıldığında, TCMB’nin enflasyon tahmin patikasının dördürcü çeyrekte ılımlı bir gevşemenin mümkün olduğunu düşündürdüğünü belirten Citi analistleri, ancak, politika yapıcılarının beklentilerinden daha az olumlu fiyat ve kur gelişmeleri nedeniyle Banka’nın duruşunu ikinci yarıda veya daha önce gözden geçirmesine yol açabilecek bir senaryoyu tamamen göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.