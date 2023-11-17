Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı'nı ısırdı

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun köpeği, ülkeyi dün ziyaret eden Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in parmağını ısırdı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun köpeği, resmî temaslarda bulunmak için ülkeyi dün ziyarete gelen Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in parmağını ısırdı.

Maia Sandu, daha sonra Van der Bellen’den özür diledi ve köpeğinin insanlardan korktuğunu söyledi. Van der Bellen, Moldova Parlamento Başkanı ile yaptığı bir sonraki toplantıya eli bandajlı olarak katıldı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ise Sandu'nun köpeğine oyuncak hediye etti.

Van Der Bellen ve Slovenya Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı Kişinev'deki görüşmelerde Ukrayna ve Romanya arasında yer alan Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılma teklifi ele alındı.