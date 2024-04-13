Molla rejimi başörtüsü dayatmasını sıkılaştırıyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İran'da molla rejimi zorunlu başörtüsü ve kıyafet dayatması için daha sert kuralları devreye sokuyor.

Yarı resmi Mehr haber ajansının haberine göre, bugünden itibaren ülke çapındaki kontroller sırasında "başörtüsü zorunluluğu"na uymayanlara ağır cezalar verilmeye başlanacak.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı da, emniyet güçleri ile vatandaşlar arasında herhangi bir gerilim yaşanmaması için "yenilikçi" tedbire başvurulacağını aktardı.

Açıklamada, halka açık alanlarda ve caddelerde akıllı kameralar kullanılacağı, söz konusu kameraların başörtüsü zorunluluğuna uymayanların kimliğini tespit ederek kendilerine fiilin tekrarlanmasının hukuki sonuçları hakkında uyarı mesajı göndereceği belirtildi.

Tahran'da 13 Eylül 2022'de 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini saçı gözüktüğü için gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Emini'nin ölümü üzerine başlayan gösterilerde yaklaşık 500 gösterici katledilmişti. İran'ın hâlâ birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlarda başını örtmeyerek tepkisini devam ettiriyor.