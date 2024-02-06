Moloz dökümü mevzuata uygunmuş!

Deprem molozlarının döküldüğü Malatya’nın Mamurek köyünde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi hakkında yapılan suç duyurusu “mevzuta aykırılık yok” denilerek reddedildi. 11 ay sonra verilen karara halk tepkili.

Sibel BAHÇETEPE

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Mamurek Köyü sakinlerinin yıkılan ve yıkımı gerçekleştirilen binaların molozlarının köylerine dökülmesiyle ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu “usul ve mevzuata aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildi. Köylüler ve yaşam savunucuları karara karşı tepki gösterirken "Depremin üzerinden geçen bir yılda iktidar ne mi yaptı? Bir yaramıza merhem olmadığı gibi depremin yıkmadığı köylerimizin üzerine hektarlarca moloz döktü. Birbirlerini korumak için varlığını sürdüren yasama-yürütme kol kola davayı kapattı. Buna karşı mücadelemiz sürecek." dedi.

SİYASİ BİR KARAR

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya'daki enkaz döküm alanlarından biri olan Mamurek Köyü yerleşim yeri tepkilere neden olmuş, yapılan eylemlerin ve halkın girişiminin ardından enkaz dökümü sonlanmıştı. Mamurek Dayanışma Platformu’ndan Nazife Onay ise deprem sonrasında izinsizce enkaz dökümünün yapıldığını belirterek konuyu yargıya taşımıştı. Onay, yerleşim alanı olmasıyla beraber aynı zamanda özel bir okul kampüsü inşaatının hemen yanı başına denk gelen bölgede moloz dökümüne karşı çıkmış, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ise geçen gün verdiği "Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın yapılmasını gerekli kılacak nitelik ve yeterlilikte bilgi ve belgenin mevcut olmadığı, kararda usul ve mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından soruşturma izni verilmemesine' ilişkin karara yapılan itirazın reddine, dosyanın Malatya Valiliği'ne iadesine oy birliği ile karar verildi" yönünde karar verdi.

BirGün'e açıklama yapan Mamurek Dayanışma Platformu üyesi Nazife Onay, soruşturmanın reddedilmesi kararına tepki gösterdi. Depremin hemen ardından şehrin molozlarının Malatya İnönü Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne 5 kilometre uzaklıkta olan Mamurek Köyü çevresine taşınması sonrası direniş başlattıklarını, eylemler yaptıklarını anımsatan Onay "Depremin hemen ardından Mamurek'e tarım alanlarının çevresine şehrin enkazı getirildi. O enkazlar hâlâ orada köylerimizin dibinde duruyor. Ayrıca bu yolun hemen karşısına özel bir okul inşaatı yapılıyor. 43 hektarlık bir alana depremden sonra enkazlar molozlar döküldü" dedi. Verilen karar ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Onay "Bu molozlar izin alınmadan getirilip buraya döküldü. Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız" değerlendirmesini yaptı. Onay, özetle şunları söyledi: "Verilen bu karar siyasi bir karar. Soruşturmanın kapatılmasına üzüldük ve şaşırdık. Bundan sonrası için de endişeliyiz. Bu enkazlar ayrıştırılsa bir sorun; bu şekilde bekletilse ayrı bir sorun. Bekletilse nereye kadar? Enkazlar hemen okulun da dibinde. Orada tarım alanları da var. Köyün ortasında bir alan. İlk günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Dosya böyle kapatıldıysa bu molozlar böyle mi bırakılacak? Hukuki olarak tüm haklarımızı kullanacağız. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

HUKUK İŞLEMİYOR

Pütürge Çevre Platformu Sözcüsü, Avukat Ramazan Derin ise depremlerin hemen ardından molozların tarım alanlarının çevresine dökülmesi ile halkın mücadele başlattığını anımsatarak "Maalesef hukuk sistemi halkın taraf olduğu yerlerde yeteri kadar işlemiyor" değerlendirmesini yaptı.