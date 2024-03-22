Montella'dan Semih Kılıçsoy açıklaması

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un daha fazla süre alması nedeniyle Ümit Milli Takım'a gönderildiğini söyledi.

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosunda bulunduktan sonra Ümit Milli Takım'ına gönderilmesiyle ilgili tartışma sürüyor.

Beşiktaşlı yöneticilerin karara tepki göstermesinin ardından A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Montella, "Semih’in Ümit Milli Takım'a gitmesi olumlu karşılanmalı bence, burada az oynayacağına orada daha fazla oynamasını istedim" dedi.

Zorluk derecesi yüksek maçlar istediğini aktaran İtalyan teknik adam, "Hazırlık maçlarındaki rakiplerimizi seçmemizin sebebi hazırlık maçı gibi gözükse de rekabeti yüksek maçlar oynamak. Bu maçlar takımımızın alışmasını sağlayacak. Takımı geliştirmek amaçlı ve benim takımı daha iyi görmem için bu tarz zorluk seviyesi yüksek maçlar seçtik. Zorluk derecesi yüksek maçlar istedim, belki sonuç alamayız ama bu maçlarda kendimizi geliştirirsek istediğiniz her şeyi daha iyi yapabilirsiniz" şeklinde konuştu.

A Milli Takım bugün TSİ 22.45'te Macaristan, 26 Mart'ta ise aynı saate Avusturya ile karşı karşıya gelecek.