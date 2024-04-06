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Moody's Avrupa Birliği'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Birliği'nin (AB) kredi notunu "Aaa" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak tuttu.

Ekonomi
  • 06.04.2024 01:13
  • Giriş: 06.04.2024 01:13
  • Güncelleme: 06.04.2024 01:16
Kaynak: AA
Moody's Avrupa Birliği'nin kredi notunu teyit etti
AA

Moody's AB ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, AB'nin kredi notunun "Aaa" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan" olarak korunduğu bildirildi.

Kredi notuna ilişkin kararın yüksek dereceli üye devletlerin AB'ye verdiği güçlü mali ve siyasi destek ile birliğin operasyonlarını destekleyen kurumsal ve mali çerçevenin gücünü yansıttığı belirtilen açıklamada, durağan görünümün ise AB üye devletlerinin birliği finansal olarak destekleme kabiliyeti ve istekliliğinin öngörülebilir gelecekte değişmeyeceğine dair beklentiyi gösterdiği ifade edildi.

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