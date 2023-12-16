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Moody's, Türkiye için değerlendirme yapmadı

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı. Kurum, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Ekonomi
  • 16.12.2023 09:24
  • Giriş: 16.12.2023 09:24
  • Güncelleme: 16.12.2023 09:29
Kaynak: AA
Moody's, Türkiye için değerlendirme yapmadı
Fotoğraf: Depophotos

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 15 Aralık tarihi verilen Türkiye için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

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