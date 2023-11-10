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Mor Dayanışma’dan sığınma evi kampanyası

Kadın
  • 10.11.2023 06:00
  • Giriş: 10.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 10.11.2023 07:14
Mor Dayanışma’dan sığınma evi kampanyası
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Kadına yönelik erkek şiddeti, yasaların uygulanmaması ve mekanizmaların işletilmemesi nedeniyle artarak sürüyor. Ülkede şiddete maruz bırakılan kadınların başvurabileceği yalnızca 145 sığınma evi bulunuyor.

Yasaya göre nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evi açmak zorundadır” hükmü ise yerine getirilmiyor. İzmir Mor Dayanışma Kadın Derneği de "Yalnız değilsin Mor Dayanışma var” çalışması başlattı ve bu kapsamda imza kampanyasının startını verdi.Kampanya kapsamında kadınlardan imza toplayan derneğin hedefi ise İzmir’in Konak ve Karşıyaka ilçelerinde birer sığınma evi açtırmak. İzmir Mor Dayanışma Kadın Derneği üyesi Sevde Ünal, “Sistemin karşısında örgütlenerek ve birleşerek durmalıyız. Diğer türlüsü mümkün değil" dedi.

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