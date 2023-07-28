mor ve ötesi ile Aleyna Tilki'den düet

Alternatif rock müzik grubu mor ve ötesi ile Aleyna Tilki, "Yaz Yaz Yaz" şarkısını yeniden yorumladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan grubun solisti Harun Tekin, "Bu kaydı dinleyince sevmeniz dileğiyle…" diye yazdı.

Alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı, Aleyna Tilki ile stüdyoya girerek grubun ilk kez 2003’te seslendirdiği, Şehrazat imzalı Ajda Pekkan şarkısı "Yaz Yaz Yaz"ı yeniden yorumladı.

Şarkının prodüksiyonunu müzik prodüktörü Kaan Arslan yaptı.

Aleyna Tilki, "Mor ve Ötesi ile şarkı söylemek kariyerimde ayrı bir anı olarak kalacak. Rock müziğinin efsaneleriyle bir işe imza atmanın heyecanını ve keyfini kelimelere dökmem imkânsız. Bana kattıkları her şey için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Mor ve Ötesi üyeleri ise "Aleyna, yıllardır uzaktan ilgiyle takip ettiğimiz genç ve başarılı bir meslektaşımız. Çok farklı bir ses rengi ve kendi hikayesine dair farklı bir tavrı, iddiası var. Bu kayıtta bir arada çalışmak bizim için çok keyifliydi. Disiplinli, sürekli ufkunu geliştirmeye çalışan zeki ve yetenekli bir genç sanatçı. Popüler müziğin kalıcı isimlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Ortaya çıkan sonuç bizi çok heyecanlandırdı, umarız dinleyenler de keyif alırlar" diye konuştu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan açıklama yapan mor ve ötesi solisti Harun Tekin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu geceyarısı yeni bir kayıt yayınlıyoruz. aleyna’yla birlikte şarkı söyledik. bu, özel bir şarkı. bu şarkıyı ilk kez tam 20 yıl önce, 2003’te kaydetmiştik - tarkan gözübüyük’le, ustamızla kaydettiğimiz ilk şarkıydı. o sırada bir sonraki albümümüzün (dys) tam ne zaman çıkacağından, sizin 2023’te bizden haberiniz olacağından, hatta sonraki sonbaharın nasıl geçeceğinden bile emin değildik. ama zaman hızlı akıyormuş epey:)



bu yaz da önümüze ilginç bir proje geldi ve bu sayede çok iyi bildiğimiz bir şarkıyı yeniden ele alma şansı bulduk. aleyna’nın iyi bir şarkıcı olduğunu bizim söylememize gerek yok. fakat kalıcı bir isim olacağından, önyargılar ve kalıplar sebebiyle bazen yanlış anlaşıldığından, dikkat çekici derecede zeki olduğundan ve şu ana kadar ondan duyduklarımızdan çok daha iyilerini yapacağından bu kayıt sırasında emin olduk. ve bu kaydı bir başka parlak genç müzisyene, çok değerli kaan arslan’a emanet ederken de, ters köşe bir düet için aleyna’yı düşündüğümüzde de en yoğun hissettiğimiz şey güvendi: bizden daha genç, çok farklı yollarda yürüyen, ama müziğe aşık iki ayrı karaktere duyduğumuz büyük güven. bu iki genç ve kalıcı müzik insanıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduk. sizin de bu kaydı dinleyince sevmeniz dileğiyle…"