Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ABD'li dağcının durumu iyiye gidiyor

Mersin'in Anamur ilçesinde 2100 rakımda yer alan Morca Mağarası'na inen ekipte yer alan ve mide kanaması geçiren ABD'li dağcının durumunun iyiye gittiği, bin 200 metre derinlikte ilaç ve serum tedavisi uygulandığı bildirildi.

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Sugözü Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en derin 3'üncü mağarası Morca'ya aralarında yabancıların da olduğu ekip iniş gerçekleştirdi. Toroslar dağlarının 2 bin 100 metreden girişi olan mağaraya inen ekipte yer alan ABD'li Marck Dick, yaklaşık bin 200 metrede mide kanaması geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan dağcıya ekip arkadaşlarının getirilen ilaçlarla serum bağlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun koordinesinde Türkiye'nin yanı sıra Macaristan'dan da ekip geldiği ifade edildi.

Mağara araştırma grubunun çalışmalarında yer alan Jeofizik Mühendisi Turgay Gönülalan da hem çalışma ile ilgili hem de Marck Dick'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"HER YIL ARAŞTIRMA YAPILIYOR"

Turgay Gönülalan, "2012 yılından itibaren yapılan bir çalışma. Her yıl bu ayda sular biraz daha kuru olduğu için mağara çukur gibi. Su konusu biraz azalmasından dolayı ağustosun ortasında başlayıp, eylülün ortasına kadar devam eden bir çalışma. Bu yılki çalışma 14 Ağustos'ta başladı, ben 30'unda geldim. Bu çalışmalarda sürekli aynı ekip kalmıyor. Uluslararası bir çalışma bu. ABD'lisi, Romanyalısı, Macaristanlısı var. Her yıl böyle yabancılar ve Türklerin ortak bir çalışması var. Şu anda ekipte 21 kişi var. 4'ü Türk, 8'i Macar, 4 tane ABD'li, 1 tane de İspanyol var. Her yıl geliyorsun sıfırdan başlayarak, şu an bin 240 metrede. Yan yollar var. Her yıl araştırma yapılıyor. Mağara bitti denilene kadar bu çalışmalar devam ediyor. Haritası çiziliyor, mağaraya özgü ne varsa çalışmalar yapılıyor" dedi.

"GÜÇLENİP KENDİSİ ÇIKACAK"

ABD'li dağcının rahatsızlanmasına da değinen Gönülalan, "Oradaki kişi bir mide kanaması geçiriyor. Mide kanaması geçirince yanında zaten 6 kişi vardı. 2 kişi yukarı çıkıp haber verdiler. Gerekli doktorlarla bağlantı kurup ilaç sağladık. O ilaç getirildi ve mağaraya indirildi. Bu saatlerde ilaç tedavisine başlandı. Şimdi UMKE'den doktor başkanımız burada. Bugün yaklaşık 3'üncü gün. Eğer bu kanama devam etseydi çok kötü sonuçlar olurdu. Ben pozitifim. Arkadaşımız birkaç güne kadar güçlendikten sonra kendiliğinden çıkacak. Yani bir kaza değil. Bugün hem Türkiye'den hem de Macaristan'dan yardım edecek ekipler geldi. Bir doktor, bir paramadik, ABD'li kendisi, içeride. Bir doktor bekliyor. Acil bir kan değişimi olursa diye Anamur'dan kan gelecek. Onu da başka arkadaşımız götürecek. Hatta büyük bir ihtimalle herhangi bir durum olur diye hem İtalya'dan hem Bulgaristan'dan hem de Türkiye'den de pek çok arkadaşımız birkaç güne kadar burada olacak. Ben iyimserim, 3-4 güne kadar Marck kendi çıkacak. Şu anda AFAD, UMKE, jandarma birimimiz burada. Her gün üç kez bilgilendirme toplantısı yapıp gelişmeleri aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.