Morgan Stanley'den Merkez Bankası için faiz tahmini

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım toplantısına ilişkin analizinde sıkılaşma döngüsünün daha sınırlı bir artışla devam edeceğini öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaşmaya daha yavaş bir tempoyla devam edeceğini öngören kurumlar arasına Morgan Stanley de katıldı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Morgan Stanley CEEMEA Ekonomisti Hande Küçük tarafından hazırlanan notta önümüzdeki toplantıda politika faizinin 250 baz puan artırılacağı tahmin edildi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun son açıklaması ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı açıklamaların enflasyona ilişkin ilave sıkılaştırma adımlarının sinyali olduğunu belirten Morgan Stanley, ileriye dönük spesifik bir yönlendirme yapılmadığının da altını çizdi.

Notta TCMB'nin sıkılaştırma döngüsünde yavaş bir tempoya geçebileceği yönünde bir yönlendirme olmasa da banka, temponun yavaşlayacağını öngördü.

Morgan Stanley, parasal duruş büyük ölçüde normalleştiğinden ve şimdiye kadar yapılan sıkılaştırmanın etkisi önümüzdeki aylarda daha görünür hale geleceğinden, bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık daha küçük bir artış beklediğini ifade etti.