Morgan Stanley’den TCMB’ye ilişkin faiz tahmini

Morgan Stanley ekonomistleri, TCMB’nin 26 Ekim'deki toplantısında 500 baz puanlık bir artış yaparak faiz oranını yüzde 35'e çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk yayımladıkları notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artşına ilişkin tahmin açıkladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, ekonomistler enflasyondaki yukarı yönlü riskler nedeniyle 26 Ekim'deki toplantısında 500 baz puanlık bir faiz artışı yapmasını beklediklerini belirtti.

Enflasyonun muhtemelen ekim ayında daha da yavaşlayacağı kaydedilen notta, “Ancak manşet enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 67,1'e yükseleceğini ve Mayıs 2024'te yüzde 73,4 ile zirveye ulaşacağını görüyoruz.” denildi.

Öte yandan, yayımlanan notta bankanın hem tahminlerinin hem de anket bazlı enflasyon beklentilerinin, TCMB’nin enflasyonla mücadele hedefinin üzerinde yer aldığı belirtilerek, kredibilitenin desteklenmesi için faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği vurgulandı.