Moriwaki'den olası İstanbul depremi için tsunami uyarısı: 3 ilçe tamamen suyun içinde kalabilir

Japonya'daki depreme ilişkin Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası İstanbul depremi için tsunami uyarısında bulundu. Avcılar, Küçükçekmece veya Büyükçekmece'ye dikkat çeken Moriwaki, "O bölge tamamen suyun içinde kalabilir" dedi.

Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Japonya'da meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında 1,5 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi. CNN Türk'te değreme ilişkin yaptığı açıklamada Moriwaki, "Küçük yaştan eğitim çok yapılıyor. Mesela çizgi roman. Deprem nasıl oluyor, deprem olurken ne yapmak lazım? Anlatılıyor. Herkes binaya güveniyor. Arka sokakta binanın içine kaçıyor. Dışarıda tabela gelebilir, cam gelebilir. Onun için biz binanın içinde kalıyoruz" dedi.

"Normalde Japonya'da deniz tarafında deprem oluyor" diyen Moriwaki, "Ama bu kez yerde oldu. Tsunami de oluyor. Türkiye'de deniz küçük olduğu için 1 metre en fazla 3 metre olabileceğini söyleyebilirim. 6'dan büyük senede 5-10 kez böyle deprem oluyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN 3 İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ

Olası İstanbul depreminde 3 ilçe için tsunami uyarısında bulunan Moriwaki, "Avcılar, Küçükçekmece veya Büyükçekmece... O bölge tamamen suyun içinde kalabilir" diye konuştu.

DEPREM İÇİN UYARILAR

"Türkiye'de de Japonya gibi büyük deprem geliyorsa herkesin hazır olması lazım" diyen Moriwaki, şu uyarılarda bulundu:

"Mesela, oturdukları evin zemini iyi mi, kötü mü ona bakması lazım. 2000'den önceki bina mı, sonraki bina mı? Kontrol yapıldı mı, yapılmadı mı? Ve komple kötüyse yaşam üçgeni, düdük, sıvı tipi çikolata... Bunları üçgene koyacaksınız. Sıvı çikolatada az miktarda kalori var. İnsanın yaşaması için bir şey lazım. En önemlisi su. Düdük ile sesimizi duyurmak için. Enkaz altında 2 hafta geçince ses de çıkaramıyorsunuz. O yüzden düdüğü vurarak titreşim çıkarabiliriz."