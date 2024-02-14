Moskova Borsası’nda işlemler bir kez daha durduruldu

Moskova Borsası’nda işlemler bugün bir kez daha durdurulurken, işlemlerin neden durdurulduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Ekonomi 14.02.2024 11:23 Giriş: 14.02.2024 11:23

Güncelleme: 14.02.2024 11:25 Kaynak: AA

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Moskova Borsası’nda dünün ardından bugün de işlemlerin durdurulduğu bildirildi. Moskova Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye saati ile 10:36’da tüm işlemlerin durdurulduğu belirtildi. İşlemler tekrar başlatıldığında ilave bir duyuru yapılacağının kaydedildiği açıklamada, işlemlerin neden durdurulduğuna dair bilgi paylaşılmadı. Moskova Borsası’nda işlemler sunucu sorunları nedeniyle dün de yaklaşık iki saat durdurulmuştu. Ukrayna savaşının ardından Moskova Borsası’ndaki işlemlerde teknik aksaklık yaşanırken, işlemler de zaman zaman durduruluyor.