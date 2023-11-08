Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Moskova çekilince ‘tarihi’ anlaşma resmen ‘tarih’ oldu

Dünya
  • 08.11.2023 06:00
  • Giriş: 08.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 08.11.2023 08:45
Moskova çekilince ‘tarihi’ anlaşma resmen ‘tarih’ oldu
AKKA, 1990’da Paris’te NATO ve Varşova Paktı ülkeleri tarafından imzalanmıştı. (Fotoğraf: OSCE)

Dış Haberler

Rusya, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 1 yıl sonra imzalanan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndan (AKKA) resmen çekildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın artık "tarih" olduğunu açıkladı.

Moskova yönetimi, ABD’nin NATO ittifakını genişleterek Soğuk Savaş sonrası güvenliği baltaladığı ve antlaşma maddelerinin ülkenin ulusal çıkarlarına uymadığı gerekçesiyle çekilme kararı almıştı.

Kremlin’in çekilme kararını açıklamasının ardından NATO, Avrupa-Atlantik güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle Rusya’yı sert sözlerle kınamıştı.

Dışişleri Bakanlığından Rusyanın AKKAdan çekilmesine ilişkin açıklama
BirGün'e Abone Ol

 

 

 