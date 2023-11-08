Moskova çekilince ‘tarihi’ anlaşma resmen ‘tarih’ oldu
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Rusya, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 1 yıl sonra imzalanan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndan (AKKA) resmen çekildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın artık "tarih" olduğunu açıkladı.
Moskova yönetimi, ABD’nin NATO ittifakını genişleterek Soğuk Savaş sonrası güvenliği baltaladığı ve antlaşma maddelerinin ülkenin ulusal çıkarlarına uymadığı gerekçesiyle çekilme kararı almıştı.
Kremlin’in çekilme kararını açıklamasının ardından NATO, Avrupa-Atlantik güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle Rusya’yı sert sözlerle kınamıştı.
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