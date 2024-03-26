Moskova saldırganlarının Türkiye ifadesi araştırıldı: Fatih'te otelde kalmışlar

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen saldırıda, saldırganlardan ikisinin uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, biten ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'ye giriş-çıkış yaptıkları, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıkları ortaya çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 139 kişinin hayatını kaybettiği ve IŞİD'in üstlendiği saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırganlardan ikisinin uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, Rusya'daki ikamet sürelerini uzatmak için ülkeden çıkış yapmaları gereken saldırganların, Türkiye'ye geldikleri belirlendi.

Haklarında herhangi bir "arama kaydı" bulunmayan saldırganların pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat edebildiği belirtildi.

FATİH'TE OTELDE KALMIŞLAR

Saldırganlardan Shamsidin Fariduni'nin 20 Şubat'ta havayoluyla Rusya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıktan sonra 2 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya gittiği tespit edildi.

Diğer saldırgan Saidakram Rajabalizoda'nın ise 5 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde bir süre kaldığı, daha sonra Fariduni ile aynı uçakta Moskova'ya döndüğü belirlendi.

Fariduni'nin yakalandığında yapılan ön ifadesinde, vizesi bittiği için Türkiye’ye gidip geldiğini itiraf ettiği belirtildi.

AA'nın aktardığına göre; güvenlik kaynakları, 2 saldırganın Rusya'da radikalleştiği, Türkiye'de geçirdikleri sürenin kısa olduğu, bu sürenin "radikalleşme" için yeterince uzun olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

***

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın da içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

IŞİD, Moskova saldırısını örgütün Telegram kanalı üzerinden üstlendiğini açıklamıştıı. IŞİD'in Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İslam Devleti savaşçıları, Rus başkenti Moskova'nın eteklerinde Krasnogorsk şehrinde büyük bir Hıristiyan topluluğuna saldırdı, yüzlerce kişiyi öldürüp yaraladı ve üslerine güvenli bir şekilde çekilmeden önce büyük yıkıma neden oldu" denilmişti.