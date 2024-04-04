Moskova saldırısı: 3 kişi gözaltına alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, 22 Mart'ta "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırısıya ilişkin gözaltına alınan yeni kişiler olduğu ifade edildi.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ORTA ASYA KÖKENLİ

Moskova, Yekaterinburg ve Omsk kentlerinde gözaltına alınanların tümünün Orta Asya kökenli olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, gözaltına alınanlardan ikisinin terör saldırısında kullanılan silah ve araçları satın almak için para aktardığı, üçüncüsünün ise terör saldırısı için adam toplama ve failleri finanse etmekle doğrudan ilgilendiği belirlendi." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı saldırı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin 10 kişi tutuklanmıştı.