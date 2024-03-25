Moskova saldırısı: 4 kişi tutuklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen saldırı sonrası yakalanan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Konser salonuna 22 Mart akşamı terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirme" ile suçlanan şüpheliler, ayrı ayrı salonlarda hakim karşısına çıkarıldı.

Şüpheliler Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

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NE OLMUŞTU?



Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın da içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

IŞİD, Moskova saldırısını örgütün Telegram kanalı üzerinden üstlendiğini açıklamıştıı. IŞİD'in Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İslam Devleti savaşçıları, Rus başkenti Moskova'nın eteklerinde Krasnogorsk şehrinde büyük bir Hıristiyan topluluğuna saldırdı, yüzlerce kişiyi öldürüp yaraladı ve üslerine güvenli bir şekilde çekilmeden önce büyük yıkıma neden oldu" denilmişti.