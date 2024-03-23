Moskova saldırısı: Saldırganlardan birini öldüren kişi ödüle layık görüldü

Rusya, Moskova'da dün akşam saatlerinde IŞİD'in düzenlediği silahlı ve bombalı saldırı sırasında, eşini korumak amacıyla saldırganlarından birini öldüren kişinin ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki saldırısı sırasında saldırganlarından birini öldüren kişinin ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Komite, başkent Moskova'da dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terör saldırısı sırasında salonda bulunanlardan biri, benzersiz bir cesaret gösterdi. İnsanların üzerine ateş açan teröristlerden eşini korumaya çalışan bir erkek, teröristlerden birine saldırarak onu etkisiz hale getirdi. Aktif ve kararlı eylemleriyle o an çevresindeki insanların hayatını kurtardı."