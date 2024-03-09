Mossad'a bilgi sattığı tespit edilen 7 kişinin ifadesi ortaya çıktı

Mossad'a bilgi sattığı tespit edilerek tutuklanan 7 kişinin ifadesi ortaya çıktı. Emekli emniyet müdürü Hamza Turhan Ayberk'in, ifadesinde, ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığını, Victoria kod adlı Mossad ajanı ile Belgrad’da görüştüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi Mossad'a sattıkları suçlamasıyla tutuklanan 7 kişinin ifadesi ortaya çıktı.

Buna göre, Mossad ile irtibatlı emekli emniyet müdürü Hamza Turhan Ayberk, Victoria kod adlı Mossad ajanından talimat aldığını itiraf etti.

Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden Mossad’a ilettiğini kabul etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİLER

Ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığını itiraf eden Ayberk, Victoria kod isimli Mossad ajanı ile Belgrad’da görüştüğü, Victoria’dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod adlı Mossad ajanları ile irtibatını sürdürdüğünü söyledi.

Ayrıca Ayberk’in kurduğu ekipte yer alan diğer kişilerde itirafta bulundu. Tutuklanan diğer kişiler ise, şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul etti.

Ekipteki isimler, Ayberk’in maddi durumunun 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.