Mossad casusu olduğu iddia edilen 15 kişi tutuklandı

Uluslararası casusluk faaliyetleri soruşturmasında İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddia edilen ve adliyeye gönderilen şüphelilerden 26'sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Uluslararası casusluk faaliyetleri soruşturmasında İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddia edilen ve adliyeye gönderilen şüphelilerden 26'sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ekiplerince, Türkiye’de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptığı iddiasıyla 34 şüpheli 2 Ocak Salı günü İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda yakalanmıştı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.