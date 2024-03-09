Mossad ile CIA “Gazze Şeridi’nde ateşkes”i görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mossad Başkanı David Barnea ile CIA Başkanı William Burns’ün esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması için gerçekleştirilen temaslar sürüyor. Ramazan ayı gelmeden bölgede ateşkes sağlanması çabaları henüz sonuca bağlanamazken bugün yeni bir görüşmenin haberi geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mossad Başkanı David Barnea ile CIA Başkanı William Burns’ün esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Mossad tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, “Arabulucularla temas ve işbirliği, süreç içerisinde oluşan boşlukları daraltmak ve anlaşmaya varmak için her zaman devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.