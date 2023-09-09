MotoGP heyecanı sürüyor

Spor Servisi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışına San Marino ev sahipliği yapacak. Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenecek organizasyonun sıralama turları ve sprint yarışı bugün gerçekleştirilecek. Sıralama turları TSİ 11.50'de, 13 turluk sprint yarışı da TSİ 16.00'da başlayacak. 27 turluk San Marino Grand Prix'sinin startı ise 10 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.

Geçen sezon şampiyon olan, bu yıl da pilotlar klasmanının zirvesinde yer alan Francesco Bagnaia, 3 Eylül'deki Katalonya Grand Prix'sinde geçirdiği kazaya rağmen hafta sonu Ducati Lenovo takımının kadrosunda yer alacak.