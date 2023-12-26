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Motokurye Göçer'in ölümüne yol açmıştı: Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Güncel
  • 26.12.2023 16:48
  • Giriş: 26.12.2023 16:48
  • Güncelleme: 26.12.2023 17:09
Kaynak: Haber Merkezi
Motokurye Göçer'in ölümüne yol açmıştı: Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Fotoğraf: DHA

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı.

Hakkında dava açılan Mohamud, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Mohamud'un durumuyla ilgili konuşmuş ve yakın zamanda yurt dışından gelerek ifade vereceğini 'tahmin ettiklerini' söylemişti.

NE OLMUŞTU?

30 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde meydana gelen kazada, 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrası ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mohammed Hassan Shekh Mohamud ise yurt dışına kaçtı.

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