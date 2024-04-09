Motokuryeler kazanacak!

Emek Servisi

Getir’e bağlı Vigo şirketinin, saatlik garanti ücret uygulamasını kaldırarak paket başı ücret sistemine geçmesine yönelik eylemlerin 3. günü geride kaldı. İstanbul Bağcılar’da toplanan Vigo çalışanı motokuryeler Kadıköy’deki Bağdat Caddesi’ni trafiğe kapattı.

Motokuryeler, “Yağmurda, çamurda, karda, kışta paketlerinizi getirdik. Ya hakkımızı alacağız ya da direnmekten vazgeçmeyeceğiz. Vigo, Getir, patronlar, gücümüzü görecek” dedi. Motokuryeler, düşük ücretlere ve güvencesiz çalışmaya karşı mücadele ettiklerini söyledi ve “Biz kazanacağız” diye konuştu.