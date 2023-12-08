Motokuryelerle ilgili yeni düzenleme yolda

Ulaştırma Bakanlığı'nın kuryelerle ilgili hazırladığı taslağa göre kuryeler, teslim aldıkları gönderilerle ilgili süre taahhüdü veremeyecek.

Ulaştırma Bakanlığı'nın kuryelerle ilgili yeni bir taslak hazırladığı belirtiliyor. NTV’nin haberine göre, taslakta en dikkat çeken ayrıntı "30 dakikada kapıda" gibi gönderim süreleriyle ilgili madde.

Kuryeler bundan böyle teslim aldıkları gönderiyle ilgili süre taahhüdünde bulunamayacak. Alıcısına makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak.

ARAÇLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Taslakta kurye araçlarıyla ilgili de yenilik yer alıyor. Kurye teslimi için kaydedilecek motosikletler 10 yaşından, otomobiller 20 yaşından büyük olamayacak.

Taslakta yer alan bir diğer önemli madde ise, kuryelerin reflektif yelekleri üzerinde artık “Kurye” ibaresi olmak zorunda.

Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla da yükümlü olacak.