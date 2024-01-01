Motokuryenin ölümüne neden olan Şeyh Mahmut’un ilk trafik hadisesi değilmiş

Gazeteci Barış Terkoğlu, İstanbul motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un daha önce bir vukuatı daha olduğunu yazdı. Terkoğlu'nun aktardığına göre, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un Ataşehir’de, L.A. isimli bir kadınla tartıştığı, ardından takip edip trafikte sıkıştırdığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, kullandığı otomobille çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye'de başka bir vukuatının daha olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet'te yayımlanan bugünkü "2023 yılından cepte kalanlar" başlıklı yazısında yaşananlara yer verdi.

Terkoğlu'nun aktardığına göre, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’i öldürmeden önce İstanbul’da bir kadınla tartışıp, ardından kadını takip edip, trafikte sıkıştırmış.

Terkoğlu'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:

"KAZA MI CİNAYET Mİ

İçimizde yaradır. Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammet Hasan Şeyh Mahmut, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarpıp öldürdü. Sonra da yargı marifetiyle elini kolunu sallayarak kaçıp gitti. Pek de sorgulamadık. Diplomatik bir aracı neden cumhurbaşkanının oğlu kullanıyor? Böyle “baba malı”na dönmüş kaç diplomatik araç var? Neyse Afrika’da olsa sorardık, burası Türkiye!

Asıl dikkat çeken ise Şeyh Mahmut’un görüntülerde adeta hedef alır gibi kuryeye çarpması. Biraz üstüne düşünce ilginç bir bilgiyle karşılaştım. Bu, Şeyh Mahmut’un ilk trafik hadisesi değildi. Daha önce, İstanbul Ataşehir’de, L.A. isimli bir kadınla tartışmış, ardından takip edip trafikte sıkıştırmıştı. L.A. yaşadıklarını dün gibi hatırlıyordu.

Keşke kurye Göçer ile Şeyh Mahmut arasında olay anından önce bir trafik tartışması olmuş mu bakılsa diye düşündüm. Kamera kayıtlarının geriye doğru taranmasıyla bu olay açıklığa kavuşabilirdi. Dosyayı bilenlerden öğrendim ki maalesef böyle bir araştırma yapılmamış. Olay bu açıdan sorgulanmamış. Böyle bir araştırma belki de kaza sandığımızın bir cinayet olduğunu açığa çıkarabilir."