Motorin için 'pazartesi' uyarısı: Büyük zam geliyor
Brent petroldeki artışla beraber akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Motorine pazartesi günü 1 lira 40 kuruş zam bekleniyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; motorinin litre fiyatı 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor.
Motorine 20 ve 30 Ocak'ta, benzine 24 Ocak'ta zam gelmişti.
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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
İstanbul Anadolu Yakası Benzin fiyatı: 39,26 lira
İstanbul Anadolu Yakası Motorin fiyatı: 41,63 lira
İstanbul Avrupa Yakası;
İstanbul Avrupa Yakası Benzin fiyatı: 39,35 lira
İstanbul Avrupa Yakası Motorin fiyatı: 41,70 lira
ANKARA
Ankara Benzin fiyatı: 40,00 lira
Ankara Motorin fiyatı: 42,43 lira
İZMİR
İzmir Benzin fiyatı: 40,24 lira
İzmir Motorin fiyatı: 42,64 lira
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.