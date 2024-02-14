Motorinden sonra benzin fiyatlarına da zam yolda

Motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.

Ekonomi 14.02.2024 09:19 Giriş: 14.02.2024 09:19

Güncelleme: 14.02.2024 09:21 Kaynak: Haber Merkezi

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Motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor. Ekonomim’in aktardığına göre benzin grubunda, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor. 45 TL'Yİ AŞTI, REKOR KIRDI Motorine gelen zammın pompa satış fiyatlarına yansımasıyla litre fiyatı 45 TL'yi aştı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39.34 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 44.27 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39.43 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 44.34 TL Ankara'da benzin fiyatı: 40.13 TL Ankara'da motorin fiyatı: 45.1 TL İzmir'de benzin fiyatı: 40.34 TL İzmir'de motorin fiyatı: 45.31 TL