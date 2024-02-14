Motorinden sonra benzin fiyatlarına da zam yolda
Motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.
Motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor. Ekonomim’in aktardığına göre benzin grubunda, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.
45 TL'Yİ AŞTI, REKOR KIRDI
Motorine gelen zammın pompa satış fiyatlarına yansımasıyla litre fiyatı 45 TL'yi aştı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39.34 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 44.27 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39.43 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 44.34 TL
Ankara'da benzin fiyatı: 40.13 TL
Ankara'da motorin fiyatı: 45.1 TL
İzmir'de benzin fiyatı: 40.34 TL
İzmir'de motorin fiyatı: 45.31 TL