Motorine bir zam daha geliyor: Litre fiyatı 36 lirayı aşacak!

Motorine salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL daha zam bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorin litre fiyatı 36 lirayı aşacak.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan zamların ardından benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış devam ediyor.

NTV'nin aktardığına göre, motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL daha zam bekleniyor.

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı. Benzine de 25 Temmuz'da 2 liralık bir zam daha yapıldı. Son olarak motorine dün 1,45 TL'lik bir zam daha geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

• İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılıyor.

• Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.