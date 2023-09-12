Motorine büyük zam geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 2,03 TL zam gelmesi bekleniyor. Böylece motorin İstanbul'da 40 liraya yükselecek.

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Fotoğraf: DepoPhotos