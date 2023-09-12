Motorine büyük zam geliyor
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 2,03 TL zam gelmesi bekleniyor. Böylece motorin İstanbul'da 40 liraya yükselecek.
Türkiye’de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı yurttaşın belini bükerken zam haberleri dur durak bilmiyor. Motorine de yine zam bekleniyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 13 Eylül Çarşamba saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 2,03 TL zam yapılması bekleniyor.
Motorinin litresi zam sonrası İstanbul'da yaklaşık olarak 40,03, Ankara'da 40,57 ve İzmir'de ise 40,74 TL'ye yükselecek.
12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,64 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 37,76 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 17,20 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,68 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 37,80 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 17,78 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,18 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,45 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,69 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,40 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,40 TL
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Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.