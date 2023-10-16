Motorine büyük zam geliyor

Motorinin litre fiyatına bu gece saat (16 Ekim Pazartesi) 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam yapılacak.

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Motorine 16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacak. Seçimlerin ardından hyükselişe geçen döviz kurları, yurt içinde vergilerde yaşana artış ve Filistin'in İsrail'e 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı'nın ardından yaşanan çatışmalar 10. gününde devam ederken petrol fiyatlarında da yükseliş sürüyor. Yaşanan gelişmelein etkisi ile 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam bekleniyor. Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak. Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,58 TL’ye, Ankara’da 40,16 TL’ye, İzmir’de 40,34 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 33,64 TL, Ankara’da 34,27 TL, İzmir’de 34,38 TL seviyesinde bulunuyor.