Motorine büyük zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da değişiyor. Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Fotoğraf: AA

Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Motorinde 1,38 TL fiyat artışı öngörülüyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu gece yarısı gelmesi beklenen zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye yükselecek. Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor. GÜNCEL FİYATLAR İstanbul Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL Motorin: 40,14 TL – 40,21 TL LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL Ankara Benzin: 39,03 TL Motorin: 40,92 TL LPG (Otogaz): 20,29 TL İzmir Benzin: 39,22 TL Motorin: 41,11 TL LPG (Otogaz): 20,32 TL *** AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor